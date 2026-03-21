Engenheiro, Kleber Recalde, morre aos 63 anos

Kleber Luiz Recalde, conhecido no setor da indústria da construção em Mato Grosso do Sul, morreu aos 63 anos. Engenheiro e empresário, ele era uma das principais lideranças do segmento no estado.

Natural de Mirandópolis (SP), Recalde era proprietário da Via 77 Construtora LTDA e, recentemente, havia assumido a presidência do Sindicato Intermunicipal da Indústria da Construção de Mato Grosso do Sul (Sinduscon-MS) para o triênio 2024-2027. Antes disso, acumulou anos de participação na diretoria da entidade, com passagens pela vice-presidência.

À frente do sindicato, conduzia uma gestão voltada à modernização do setor, com foco no fortalecimento do diálogo entre empresas e na inovação nos processos construtivos.

No Sistema FIEMS, teve atuação como diretor e também presidiu o Conselho Temático Permanente de Infraestrutura (Coinfra). Recalde também integrou a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), onde representou Mato Grosso do Sul em nível nacional.

Além da atuação empresarial e sindical, participou de iniciativas voltadas à responsabilidade social, com apoio a projetos de capacitação e inclusão no mercado de trabalho.

Até o momento, não há informações sobre velório e sepultamento.

Reportar Erro

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m