Menu
Menu Busca sÃ¡bado, 21 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Rota Celulose Mar26 Capa
Cidade

Engenheiro, Kleber Recalde, morre aos 63 anos

O empresÃ¡rio era presidente do Sinduscon-MS e referÃªncia na indÃºstria da construÃ§Ã£o

21 marÃ§o 2026 - 12h30Sarah Chaves
Kleber Luiz Recalde Kleber Luiz Recalde   (Idaicy Solano)

Kleber Luiz Recalde, conhecido no setor da indústria da construção em Mato Grosso do Sul, morreu aos 63 anos. Engenheiro e empresário, ele era uma das principais lideranças do segmento no estado.

Natural de Mirandópolis (SP), Recalde era proprietário da Via 77 Construtora LTDA e, recentemente, havia assumido a presidência do Sindicato Intermunicipal da Indústria da Construção de Mato Grosso do Sul (Sinduscon-MS) para o triênio 2024-2027. Antes disso, acumulou anos de participação na diretoria da entidade, com passagens pela vice-presidência.

À frente do sindicato, conduzia uma gestão voltada à modernização do setor, com foco no fortalecimento do diálogo entre empresas e na inovação nos processos construtivos.

No Sistema FIEMS, teve atuação como diretor e também presidiu o Conselho Temático Permanente de Infraestrutura (Coinfra). Recalde também integrou a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), onde representou Mato Grosso do Sul em nível nacional.

Além da atuação empresarial e sindical, participou de iniciativas voltadas à responsabilidade social, com apoio a projetos de capacitação e inclusão no mercado de trabalho.

Até o momento, não há informações sobre velório e sepultamento.

Reportar Erro

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

Show do Guns N' Roses terá operação com forças de segurança e logística especial na Capital
Cidade
Show do Guns N' Roses terÃ¡ operaÃ§Ã£o com forÃ§as de seguranÃ§a e logÃ­stica especial na Capital
Participaram o deputado estadual Roberto Hashioka, os secretários Guilherme Alcântara e Rodrigo Perez, o ex-governador Reinaldo Azambuja, além de lideranças locais do Paraná e MS
Cidade
Riedel e Ratinho JÃºnior entregam anteprojeto de ponte que serÃ¡ nova rota de escoamento
Foto: PMCG
Cidade
PrÃ©-selecionados do Residencial Jorge Amado devem entregar documentos na Emha
Fórum de Campo Grande
JustiÃ§a
Homem que atacou a ex com facadas Ã© condenado a 17 anos de prisÃ£o em Campo Grande
COP 15: Parque dos Poderes terá bloqueio ao meio-dia
Cidade
COP 15: Parque dos Poderes terÃ¡ bloqueio ao meio-dia
Ação ocorrerá neste sábado
Cidade
Todos em AÃ§Ã£o leva mais de 300 serviÃ§os gratuitos ao Parque do Lageado neste sÃ¡bado
WhatsApp - Foto: Ilustrativa / Pixabay / Webster2703
Tecnologia
Homem perde WhatsApp Business e JustiÃ§a de Campo Grande manda Meta reativar
Fachada da prefeitura de Campo Grande
JustiÃ§a
Juiz manda sequestrar R$ 21 mil da prefeitura para garantir tratamento de paciente
Última edição do evento
Cidade
Juliano Varela celebra Dia da SÃ­ndrome de Down com aÃ§Ãµes de inclusÃ£o em Campo Grande
Terminal em Campo Grande - Foto: Jônatas Bis/JD1
Cidade
Prefeitura alega 'grave crise financeira' e recorre contra tarifa de Ã´nibus de R$ 7,79

Mais Lidas

Caso aconteceu em uma escola municipal da cidade
PolÃ­cia
'Namoro' de monitor de escola municipal com menina de 13 anos Ã© descoberto em Campo Grande
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 19/3/2026
Comportamento
HorÃ³scopo do dia - Veja a previsÃ£o para o seu signo 19/3/2026
Abadio morreu em dezembro do ano passado
PolÃ­cia
PolÃ­cia Civil captura homem por latrocÃ­nio brutal de idoso no Jardim Colibri
Alex Choco marcou três gols na partida
Esportes
Em jogo com trÃªs expulsÃµes, Bataguassu goleia Naviraiense e vai Ã  final do Estadual