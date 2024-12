Reforma administrativa já está na Câmara

O projeto de reformulação organizacional do Poder Executivo, foi enviado pela prefeita Adriane Lopes para apreciação dos vereadores na Câmara Municipal de Campo Grande, e entre as principais mudanças, estão a criação de três novas secretarias e remodelação da pasta de Finanças, Meio Ambiente e Compras Governamentais.

Várias categorias e secretarias estiveram hoje (5) na Câmara Municipal sugerindo modificações aos vereadores. A sessão chegou a ser suspensa pelo presidente Carlão Borges e uma reunião fechada no “plenarinho” ocorreu para definições. Com isso, a reforma de Adriane Lopes deve ser votada na terça feira (10) , dando tempo a eventuais ajustes.

As mudanças no primeiro escalão, podem ser positivas para vereadores do PP, partido de Adriane Lopes, que não conseguiram se reeleger como Sandro Benites, Marcos Tabosa, Valdir Gomes, ou até mesmo para os eleitos.

As três novas pastas são a Secretaria Especial da Casa Civil, a Secretaria Especial de Planejamento e Parcerias Estratégicas e Secretaria Especial de Articulação Regional.

Enquanto isso, a Secretaria de Compras Governamentais passará a ser Secretaria Especial de Licitações e Contratos e a Secretaria Municipal de Fazenda substituirá a Secretaria Municipal de Finanças (Sefin).

Já a Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro) foi desmembrada em: Secretaria Municipal de Administração e Inovação e, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Meio Ambiente e Fiscalização Urbana, pasta esta que também ocupa as funções da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur) que fica extinta.

A secretaria de Educação está recebendo a de Cultura.

Veja como fica a estrutura organizacional direta



I -Secretaria de Governo e Relações Institucionais;

II -Secretaria Especial da Casa Civil:

III- Secretaria Especial de Planejamento e Parcerias Estratégicas:

IV - Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social;

V - Secretaria Especial de Licitações e Contratos;

VI - Secretaria Especial de Articulação Regional;

VII - Secretaria Municipal da Fazenda;

VIII - Secretaria Municipal de Administração e Inovação:

IX - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos:

X - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Meio

Ambiente e Fiscalização Urbana:

XI - Secretaria Municipal de Educação e Cultura;

XII - Secretaria Municipal de Saúde;

XIII - Secretaria Municipal de Assistência Social, Mulher

XIV - Procuradoria-Geral do Município

XV - Controladoria-Geral do Município

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também