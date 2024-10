Sebrae abre processo seletivo para atuação em área de ensino superior

O Sebrae/MS irá selecionar profissionais de nível superior completo para áreas de atuação nas cidades de Campo Grande, Naviraí e Nova Andradina. As inscrições devem ser feitas até o dia 16 de outubro, no site da Fundação de Apoio a Pesquisa, Ensino, Tecnologia e Cultura (Fapetec) .

As vagas são para cadastro de reserva nas áreas de Administração, Ciências Contábeis, Comércio Exterior, Direito, Gestão Empresarial, Marketing, Psicologia, Processos Gerenciais, Publicidade e Propaganda, entre outras.

Todas são para atuação no espaço ocupacional de Analista Técnico Nível I no Sebrae/MS, com jornada de 40 horas semanais, de segunda a sexta-feira, em regime presencial.

O salário inicial é de R$ 6.076,02 e os selecionados receberão benefícios como assistência médico-hospitalar, assistência odontológica, plano de previdência privada, seguro de vida em grupo, auxílio alimentação/refeição, vale-transporte e auxílio-creche para mulheres com filhos com idade até três anos e 11 meses e/ou crianças com deficiência ou com condição incapacitante.

As inscrições também estão abertas para vaga de Assistente Nível II exclusiva para Pessoas Com Deficiência (PcD), em Campo Grande. Com salário de R$ 3.726,28 mais os benefícios

