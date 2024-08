Semáforo intermitente transforma trânsito em caos na Ceará com a Mato Grosso

Vai passar pelo cruzamento da Avenida Ceará com a Mato Grosso nos próximos instantes? Pois se prepare, o caos está instaurado no trânsito das duas avenidas que estão entre as mais movimentadas da cidade. Os semáforos do cruzamento estão intermitentes no início da tarde desta terça-feira (13).

Leitores encaminharam mensagens e uma foto do semáforo para o JD1, mostrando a confusão no local. Sem apoio de guardas, motoristas usam buzinas para conseguir passar pela região.

É preciso ter atenção ao passar pelo cruzamento, cuidando todos os lados das vias.

