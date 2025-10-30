Menu
Trecho da Ernesto Geisel será interditado amanhã para remoção de árvores no Horto

Ação acontecerá das 8h às 16h, no trecho entre a Rua 26 de Agosto e a Avenida Fernando Corrêa da Costa, no sentido bairro-centro

30 outubro 2025 - 16h58Taynara Menezes    atualizado em 30/10/2025 às 17h06
A remoção foi autorizada após avaliação técnica da SemadesA remoção foi autorizada após avaliação técnica da Semades   (Foto: Divulgação )

A Avenida Ernesto Geisel, em Campo Grande, ficará interditada nesta sexta-feira (31), das 8h às 16h, no trecho entre a Rua 26 de Agosto e a Avenida Fernando Corrêa da Costa, no sentido bairro-centro. A interdição ocorre devido à remoção de árvores com risco de queda no Horto Florestal.

A ação faz parte do projeto de revitalização do parque, resultado de parceria entre a Prefeitura de Campo Grande e a Fecomércio-MS. As árvores, com altura entre 20 e 30 metros, apresentavam inclinação acentuada em direção à via e risco à segurança de pedestres e motoristas.

A remoção foi autorizada após avaliação técnica da Semades, conforme o Plano Diretor de Arborização Urbana (Lei Complementar nº 184/2011). O trabalho terá acompanhamento da Semades e da Sisep, enquanto a Agetran será responsável pela sinalização e segurança viária durante o serviço.

