Menu
Menu Busca quarta, 05 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Cidade

VÍDEO: Viu a Kiara e a Crystal? Dono pede ajuda para encontrar doguinhas na Capital

Elas fugiram da casa e podem estar Rita Vieira, Lagoa Dourada, Cristo Redentor e Estrela Park

05 novembro 2025 - 10h23Luiz Vinicius     atualizado em 05/11/2025 às 10h31
Cachorras fugiram da casaCachorras fugiram da casa   (Arquivo Pessoal)

Kiara, uma cachorra da raça pastor alemão e Crystal, da raça rottweiler, estão desaparecidas desde as primeiras horas da manhã desta quarta-feira, dia 5 de novembro, em Campo Grande, e o tutor e a família estão pedindo ajuda para encontrá-las.

Ao JD1 Notícias, Hérik Garcia explicou que durante a noite de terça-feira, verificou que o portão estava fechado e as cachorras estavam na residência, tudo normal até então.

Porém, ao amanhecer, quando o dono acordou para ver como Kiara e Crystal estavam, ele não as encontrou e ficou surpreso com a ausência delas. "Eu não sei se o portão de elevação abriu a noite, mas a hora que fui sair para trabalhar, dei falta delas", disse.

Ele contou que rodou a redondeza e bairros próximos, mas até o momento, não conseguiu encontrar as cachorras de estimação. As duas 'doguinhas' podem estar nos bairros Rita Vieira, Lagoa Dourada, Cristo Redentor e Estrela Park.

Hérik, inclusive, teme que alguém possa roubá-las. "É de raça, né? Duro que o povo é perigoso, pode até roubar", explicou.

O tutor também relatou que o filho está desolado com a situação e espera que possa encontrar as duas cachorras o mais breve possível.

Detalhes sobre o paradeiro de Kiara e Crystal podem ser repassados para Hérik através do contato (67) 99282-5634.

Veja o vídeo:

 

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Arma localizada que teria sido usada no tiroteio e na morte de Silas e Aysla
Justiça
Grupo que matou adolescentes inocentes em Campo Grande enfrenta júri nesta quarta
Um país de Marias, Josés, Silvas e Santos
Cidade
'Silva' lidera lista de sobrenomes mais comuns em MS e no Brasil; veja o seu
JD1TV: Corpo de Bombeiros alerta para mudanças no socorro a engasgos
Cidade
JD1TV: Corpo de Bombeiros alerta para mudanças no socorro a engasgos
Bazar Chic Beneficente acontece neste sábado com peças a partir de R$ 9 na Capital
Cidade
Bazar Chic Beneficente acontece neste sábado com peças a partir de R$ 9 na Capital
ISMAC Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos "Florivaldo Vargas"
Cidade
Instituto para Cegos realiza 1º Bazar Solidário com produtos doados pela Receita Federal
A modernização faz parte do programa permanente de melhorias no trânsito
Cidade
Novos radares entram em fase de testes em Campo Grande
Galhos de árvores ficaram espalhados por todos os lugares do parque, mas foram retirados
Cidade
Parque das Nações Indígenas reabre após finalização de manutenção e limpeza
Favela -
Cidade
Campo Grande tem 20 mil famílias vivendo em favelas; audiência pública discute regularização
Superlua poderá ser vista a olho nu
Cidade
Segunda superlua do ano poderá ser vista no Brasil por 3 dias
Câmara Municipal de Campo Grande -
Política
Câmara de Campo Grande analisa vetos da prefeita Adriane Lopes e projetos de lei

Mais Lidas

Daniel Gracioso faleceu no acidente
Trânsito
VÍDEO: Campo-grandense é um dos três mortos em grave acidente em Ponta Porã
Imagem ilustrativa de pessoa idosa
Polícia
Filha abandona mãe idosa por não ter mais interesse de cuidá-la em Campo Grande
Ana Castela -
Agronegócio
Ingressos da Ana Castela na 2ª Expogenética MS entram no 2º lote
Hospital da Santa Casa, onde vítima está internada
Trânsito
Morre servidor da Sesau atropelado por motociclista na rua Brilhante, em Campo Grande