VÍDEO: Viu a Kiara e a Crystal? Dono pede ajuda para encontrar doguinhas na Capital

Kiara, uma cachorra da raça pastor alemão e Crystal, da raça rottweiler, estão desaparecidas desde as primeiras horas da manhã desta quarta-feira, dia 5 de novembro, em Campo Grande, e o tutor e a família estão pedindo ajuda para encontrá-las.
Ao JD1 Notícias, Hérik Garcia explicou que durante a noite de terça-feira, verificou que o portão estava fechado e as cachorras estavam na residência, tudo normal até então.
Porém, ao amanhecer, quando o dono acordou para ver como Kiara e Crystal estavam, ele não as encontrou e ficou surpreso com a ausência delas. "Eu não sei se o portão de elevação abriu a noite, mas a hora que fui sair para trabalhar, dei falta delas", disse.
Ele contou que rodou a redondeza e bairros próximos, mas até o momento, não conseguiu encontrar as cachorras de estimação. As duas 'doguinhas' podem estar nos bairros Rita Vieira, Lagoa Dourada, Cristo Redentor e Estrela Park.
Hérik, inclusive, teme que alguém possa roubá-las. "É de raça, né? Duro que o povo é perigoso, pode até roubar", explicou.
O tutor também relatou que o filho está desolado com a situação e espera que possa encontrar as duas cachorras o mais breve possível.
Detalhes sobre o paradeiro de Kiara e Crystal podem ser repassados para Hérik através do contato (67) 99282-5634.
