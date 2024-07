Mínima de 9ºC: acompanhado de chuva, 'friozinho' deve voltar na semana que vem em MS

Mato Grosso do Sul já pode ir se preparando para uma nova queda nas temperaturas. Isso porque a previsão indica uma nova frente fria para a próxima semana, com mínima de 9°C.

De acordo com a meteorologia, em algumas regiões de MS o tempo já começa a esfriar no domingo (7). Em Campo Grande o 'friozinho' deve chegar somente na terça-feira (9).

A mudança será mais perceptível nas regiões Sul-fronteira, Cone-sul, Grande Dourados, sudoeste e leste do Estado. Apesar da possibilidade de chuva, não se espera acumulação significativa.

Em Ponta Porã, os termômetros irão registrar uma queda mais acentuada, com mínima de 11°C no sábado (6) e 9°C no domingo, com maior chance de chuva no último dia. As máximas na região devem variar entre 18°C e 21°C.

Iguatemi também está no radar de possíveis chuvas, com mínima de 13°C no sábado e 11°C no domingo, e máximas entre 21°C e 24°C.

Na Capital, conforme o meteorologista Natálio Abraão, na semana que vem o clima será nublado, com chances de chuva de terça a quinta-feira (11). "Os próximos dias serão de sol entre nuvens, um pouco nublado, e haverá uma queda acentuada na temperatura, principalmente nas madrugadas", alertou ele.

Assim como na última frente fria, esta também será breve, com um rápido retorno gradual das altas temperaturas.

