Calor de volta? Friozinho começa a dar tchau nesta terça-feira em MS

Mato Grosso do Sul entra nos dias de estabilidade no tempo, com pouca variação de nebulosidade e também tendo poucas chances de mudança climática após dias intensos de frio. Nesta terça-feira (16), as temperaturas começam a subir lentamente e se aproximar das máximas condizentes ao estado em dias considerados 'normais'.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que favorece o tempo seco. Destaca-se que as temperaturas estarão em gradativa elevação.

Estão previstas temperaturas mínimas entre 5-11°C e máximas entre 14-23°C para as regiões sul, sudoeste, e sudeste.

Na região pantaneira esperam-se mínimas entre 10-13°C e máximas entre 21-27°C. Para as regiões norte e bolsão esperam-se mínimas entre 12-15°C e máximas entre 26-30°C.

Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 9-14°C e máximas entre 22-26°C.

