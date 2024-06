'Calorzinho' com sol e poucas nuvens marca domingo em MS

Junho chegou, e com ele, um “calorzinho” marca este domingo (1º) em Mato Grosso do Sul, que vê uma alta nas temperaturas após uma onda de frio intenso que atingiu todo o Estado nos últimos dias.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o tempo segue firme, com sol e poucas nuvens, com máximas que podem chegar até 34ºC e mínimas de 14ºC em algumas regiões do Estado.

O órgão aponta que essa mudança climática ocorre devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que favorece o tempo seco em MS.

Em Dourados, estão previstas mínima de 14ºC e máxima de 29ºC. Iguatemi tem uma temperatura parecida, também com mínima de 14ºC e máxima um grau abaixo do registrado pelos termômetros douradenses, ficando em 28ºC.

Já em Campo Grande, as temperaturas variam entre 19ºC até 28ºC ao longo do dia. Porto Murtinho ganha como a cidade mais quente do Estado, com mínima de 19ºC e máxima de 34ºC.

Rajadas de ventos também devem ser observadas entre o quadrante leste e norte nesse primeiro domingo de junho, com velocidades chegando até os 50 km/h, pontualmente ultrapassando a velocidade prevista.

