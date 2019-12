Campo Grande amanhece com sol e céu limpo neste sábado

Saiba Mais Clima Previsão é de chuva passageira durante o dia na capital, diz Inmet

A cidade de Campo Grande amanhece ensolarada neste sábado (7), com temperatura mais amena, sol entre poucas nuvens, com clima estável, que pode mudar no período entre tarde e noite, com possibilidade de chuvas isoladas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Na capital sul-mato-grossense a máxima pode chegar a 30°C enquanto a mínima fica na casa dos 20°C. Umidade do ar não deve passar dos 75%, mas fica fora da zona de risco à saúde.

Para o interior do Estado, previsão do tempo é de céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas isoladas, principalmente no Norte e Nordeste.

Máxima pode atingir os 35°C e mínima fica em 15°C. Umidade do ar varia de 30% a 90%, podendo estar mais baixa nas regiões Sul e Sudeste do Mato Grosso do Sul.

Região pantaneira, assim como o Leste do MS tem previsão de céu aberto, com umidade do ar moderada e temperaturas em elevação.

