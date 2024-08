Campo Grande bateu recorde de temperatura máxima no fim de semana

A cidade de Campo Grande bateu o recorde de temperatura máxima neste ano, justamente no final de semana em que a onda de calor estava prevista para atingir seu pico. Índices meteorológicos apontam que a capital sul-mato-grossense, no sábado (17), registrou 36,8°C, a maior no ano. Já Pedro Gomes teve 41,2°C, a maior máxima do ano já registrada.

O recorde anterior era justamente da sexta-feira, no dia 16 de agosto, quando os termômetros atingiram 36,3°C. Porém, segundo informado pelo Climatempo, há a possibilidade que nesta semana, a máxima extrapole ainda mais essa margem, podendo atingir incríveis 38°C diante da força do fenômeno atuante no Estado.

No entanto, não é apenas Campo Grande que está figurando na lista das cidades mais quentes do país. O domingo (18) foi de muito calor em vários municípios, principalmente na região pantaneira e norte de Mato Grosso do Sul.

Conforme analisado pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), cinco cidades estiveram no topo da lista. A maior temperatura foi registrada em Água Clara com 39,8°C, seguido por Aquidauana com 39,7°C, região de Nhumirim, no Pantanal, com 39,5°C, Corumbá com 39,1°C e Jardim com 39°C.

Por conta do extremo calor, a umidade relativa do ar também apresentou níveis preocupantes neste final de semana, principalmente no domingo. Entre as capitais do país, Campo Grande foi a quarta cidade "mais seca" com índice de apenas 15%.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), os próximos dias prometem ser quentes e secos em razão da influência de uma massa de ar.

