Campo Grande é a 4º Capital mais quente do Brasil nesta terça-feira

Com uma forte onda de calor atuando sobre o Brasil neste início de setembro, pelo menos 17 capitais brasileiras devem ter temperaturas que ultrapassam os 30ºC nesta terça-feira (3), com Campo Grande aparecendo em 4ª posição no ranking das cidades mais quentes do Brasil.

Os dados, divulgados pelo g1, foram coletados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A temperatura recorde fica para a capital de Mato Grosso, Cuiabá, que tem previsões para atingir os 42ºC. Porto Velho, capital de Rondônia, pode ter temperaturas próximas, com máxima de 39ºC.

Em seguida, Palmas, capital do Tocantins, aparece com máxima de 38ºC.

Com mínima de 20ºC e máxima de 37ºC, uma variação de 17ºC entre os dois extremos, Campo Grande aparece em quarta posição. Além disso, a Cidade Morena também deve registrar uma umidade máxima de 50% no dia, podendo ficar abaixo desse valor ao longo do dia.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a umidade relativa do ar apontada como ideal para a saúde humana é de 60%, então cuidados são necessários nesse período marcado por altas temperaturas e clima seco.

Confira as capitais que devem registrar máximas acima dos 30ºC:

Cuiabá - máxima de 42°C

Porto Velho - máxima de 39°C

Palmas - máxima de 38°C

Campo Grande - máxima de 37°C

Boa Vista - máxima de 36°C

Goiânia - máxima de 36°C

Manaus - máxima de 36°C

Rio Branco - máxima de 36°C

Teresina - máxima de 36°C

Belém - máxima de 35°C

Belo Horizonte - máxima de 34°C

Macapá - máxima de 34°C

São Luís - máxima de 33°C

São Paulo - máxima de 32°C

Aracaju - máxima de 31°C

Brasília - máxima de 31°C

Rio de Janeiro - máxima de 31°C

