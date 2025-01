Cemtec aponta para trimestre de fevereiro a abril com chuvas abaixo da média

Saiba Mais Clima La Niña pode se formar já em fevereiro

O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) emitiu a previsão climática para o trimestre de fevereiro até abril deste ano, que apontou para uma temporada de chuvas que pode ficar ligeiramente abaixo do esperado para o período em Mato Grosso do Sul.

Segundo o órgão, as chuvas devem variar entre 400 a 500 mm em boa parte do Estado, com as regiões leste/nordeste e oeste sul-mato-grossenses registrando uma quantia menor de chuva, que deve ficar entre 300 a 400 mm.

A previsão do órgão também aponta para um trimestre mais quente que o normal, com temperaturas acima da média para o período, podendo variam entre 24-26°C em boa parte do Estado, mas com a região noroeste registrando temperaturas que variam entre 26-28°C e as regiões sul e sudeste do estado podendo registrar médias entre 22-24°C.

O Cemtec também reforçou a probabilidade de ocorrência da La Niña no trimestre de fevereiro a abril, com 59% de probabilidade de ocorrência do fenômeno ainda durante o período.

