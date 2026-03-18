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Clima

Chuvas de verÃ£o devem aliviar calor nesta quarta-feira em Mato Grosso do Sul

Campo Grande terÃ¡ mÃ­nima de 22Â°C e mÃ¡xima de atÃ© 31Â°C

18 marÃ§o 2026 - 06h50Vinicius Costa
Tempo permanece instável em Mato Grosso do Sul Tempo permanece instÃ¡vel em Mato Grosso do Sul   (Luiz Vinicius)

O calor segue presente em boa parte das regiões de Mato Grosso do Sul, mas contam com as possibilidades das 'chuvas de verão' para aliviar as temperaturas mais intensas durante a quarta-feira, dia 18.

Em pontos isolados do Estado, podem ocorrer chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento devido a combinação de calor e disponibilidade de umidade.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), nas regiões pantaneira e sudoeste do estado, a atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica em conjunto ao intenso transporte de calor e umidade, aliado ao deslocamento de cavados podem favorecer chuvas  e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 20°C e máximas podendo chegar a 31°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 25°C e máximas de 34°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 21°C e máxima de 34°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 24°C e a máxima deve chegar a 34°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 22°C e máxima de até 31°C.

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