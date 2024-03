Com virada do tempo, MS registrou ventos de até 100 km/h nas últimas 24 horas

Depois da tempestade, que se aproximou de Mato Grosso do Sul, com a chegada do outono nas últimas horas, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, (Cemtec), divulgou que na região do Conesul, a cidade de Iguatemi, registrou as maiores rajadas de vento na tarde de quinta-feira (21).

Os ventos chegaram a 100,4 km/h em Iguatemi, enquanto Bonito registrou a segunda maior marca em 96,5 km/h.

Apesar disso, a chuva não foi tão forte no município e não passou de 9mm. Enquanto Corumbá teve o maior registro com 91,6 mm de chuvas, seguido por Chapadão do Sul com 77,8 mm. Ainda na região do pantanal, na Nhecolândia, foi observado 69,8 mm. Em Campo Grande o maior registro de chuva nas últimas 24 horas foi 26,8 mm no Jardim Panamá.

A mudança do clima ainda trouxe queda das temperaturas, em Porto Murtinho a temperatura caiu de 40,0 para 21,7°C na mesma hora. Outras cidades do MS também registraram queda na temperatura superior a 15°C após os ventos.

