Clima continua ameno neste sÃ¡bado em Mato Grosso do Sul

O clima não deve ter mudanças ao longo deste sábado (23) em Mato Grosso do Sul. A atuação da frente fria proporciona temperaturas amenas e a possibilidade de chuva ao longo do dia em basicamente todas as regiões do Estado.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), os ventos atuam do quadrante leste com valores entre 30-50 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h.

Em Campo Grande, os termômetros marcam 22°C inicialmente e atingem 28°C ao longo do dia. Dourados tem mínima de 22°C e máxima de 29°C. Os municípios de Ponta Porã e Anaurilândia registram temperaturas semelhantes, com mínimas de 22°C e máximas de 28°C. Iguatemi, na região Cone-Sul, apresenta variação entre 22°C e 29°C.

No Bolsão, Paranaíba e Três Lagoas amanhecem com 22°C e atingem, no período da tarde, 27°C e 29°C, respectivamente. Na região Norte, a mínima em Coxim é de 23°C e a máxima chega aos 30°C.

Em Corumbá, no Pantanal, as temperaturas variam entre 25°C e 28°C; Aquidauana, na mesma região, tem mínima de 24°C e máxima de 31°C. Porto Murtinho, na região Sudoeste, inicia o dia com 24°C e registra, nos horários mais quentes, até 30°C.

