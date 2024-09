Clima fica ameno em boa parte de MS e ainda há risco de chuva nesta segunda

O clima em boa parte das cidades de Mato Grosso do Sul tende a permanecer ameno nesta segunda-feira (16), decorrente da passagem da frente fria que provocou a diminuição nas temperaturas e também trouxe de volta a chuva.

A frente fria, inclusive, se despede hoje do estado e o calor deve retornar já nesta terça-feira (17) com aumento elevado das temperaturas, principalmente as máximas.

Embora o fenômeno se encerre nesta segunda, ainda há chances de ocorrerem chuvas ao longo do dia em algumas regiões.

Ao longo do dia, Campo Grande pode atingir máxima de 27°C, enquanto a mínima deverá ficar na casa dos 17°C ao final da noite.

São previstas mínimas entre 15°C e máximas de 23°C para as regiões sul, sudeste e sudoeste do estado. Nas regiões pantaneira e leste esperam-se mínimas de 19°C e máximas 25°C. E nas regiões norte e bolsão, esperam-se mínimas de 22°C e máximas de 34°C.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também