Cuidado: Inmet renova alerta de clima seco, desta vez para todo o MS

Saiba Mais Clima Inverno começa nesta semana e deve ter temperaturas acima da média em 2024

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta quinta-feira (20), dois alertas para baixa umidade que, combinados, atingem todos os 79 municípios do Estado, com 13 deles tendo um maior grau de severidade no tempo seco.

Segundo o órgão, os municípios de Água Clara, Alcinópolis, Aparecida do Taboado, Camapuã, Cassilândia, Chapadão do Sul, Costa Rica, Figueirão, Inocência, Paraíso das Águas, Paranaíba, Selvíria e Três Lagoas devem enfrentar umidade relativa do ar variando entre 20% e 12%.

Com a umidade do ar tão baixa, existe o risco de incêndios florestais, que se propagam com maior facilidade com o clima seco, além de riscos para a saúde humana e desconforto, como ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz.

Os demais 66 municípios sul-mato-grossenses, incluindo a Capital, devem enfrentar uma umidade relativa do ar variando entre 30% e 20%. Existe baixo risco de incêndios florestais e problemas à saúde.

Recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que a umidade do ar ideal para a saúde humana fica em torno de 60%, muito acima dos índices registrados no Estado.

O Inmet recomentou que a população tenha cuidados extras neste dia: beba bastante líquido; evite desgaste físico nas horas mais secas; e evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Saiba Mais Clima Inverno começa nesta semana e deve ter temperaturas acima da média em 2024

Deixe seu Comentário

Leia Também