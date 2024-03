Domingo deve ser nublado em boa parte de Mato Grosso do Sul

O domingo (24), deve ser marcado pela presença tímida do sol, uma vez que a variação de nebulosidade, acompanhada da possibilidade de chuvas devem predominar. A massa de ar associada à frente fria mantém as temperaturas mais amenas quando comparadas à última semana em Mato Grosso do Sul.

Campo Grande tem mínima de 22°C e máxima de 28°C. Os termômetros em Dourados marcam 20°C inicialmente e atingem 30°C ao longo do dia. Na região Sul, os municípios de Ponta Porã e Iguatemi amanhecem aos 20°C, com máximas de 29°C e 30°C, respectivamente.

Paranaíba e Três Lagoas, na região do Bolsão, registram mínimas de 22°C e máximas respectivas de 26°C e 28°C. No Norte do estado, as temperaturas em Coxim variam entre 22°C e 29°C.

No Pantanal, Corumbá tem 25°C pela manhã e 31°C à tarde, já Aquidauana registra mínima de 23°C e máxima de 31°C. Na região Sudoeste, Porto Murtinho inicia o domingo com 23°C, com máxima de 34°C.

Veja no mapa:

