Domingo nublado com pancadas de chuva à tarde

De acordo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), O tempo continua quente e úmido e ocorrem pancadas de chuva com trovoadas especialmente no período da tarde. Neste domingo (30) de manhã devido à convergência de umidade ocorreram fortes pancadas de chuva com muitas trovoadas do sudoeste, área central, espalhando principalmente no sul e leste do estado.

O sol continua entre muitas nuvens e estará mantendo as temperaturas elevadas. e a sensação abafada. A mínima será de 20°C e 36°C.

