Homem tomba carro por causa da chuva

Um homem de 73 anos ficou assustado depois de tombar o veículo que conduzia, um Fiat Uno, na Rodovia MS-262. O acidente ocorreu quando ele seguia sentido Miranda à Aquidauana. De acordo com informações do Aquidauananews, a vítima parou no acostamento por conta da chuva forte e quando tentou seguir viagem acabou saindo da pista e caiu em um barranco onde o veículo tombou.

Equipe de resgate dos Bombeiros foi acionada para socorrer a vítima. Sem ferimentos, o veículo foi desvirado e o motorista seguiu viagem sentido ao município de Aquidauana.

