Previsão de pancadas de chuva em todo o estado

De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), nesta quinta-feira o céu fica nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas especialmente à tarde. Chove forte em pontos isolados no centro e oeste de Mato Grosso do Sul. As temperaturas ficam entre 19ºC e 36ºC.

