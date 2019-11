Domingo será marcado por clima quente e baixa probabilidade de chuva

O Instituto Nacional de Meteorologia (INmet), prevê para este domingo (3), sol com temperaturas elevadas em todo o Mato Grosso do Sul, e probabilidade de chuva principalmente a tarde.

Em Campo Grande, máxima deve chegar aos 36°C e mínima a 22°C, com tempo parcialmente nublado, rajadas de vento fraco a moderado, vindos da região Norte. Umidade do ar na capital varia de 30% a 75%.



Para o interior do Estado, Inmet prevê temperatura máxima na casa dos 40ºC e mínima em 20°C, com tempo estável, podendo chegar a 90% da umidade do ar.



Para a região Leste, Pantanal, Sul e Sudoeste estão previstos possibilidades de fortes rajadas de vento, com pancadas de chuva e trovoadas. O ídice de inflamabilidade aumentam nessas regiões afetadas pelo vento seco.

De acordo com os índices de perigo do Inmet, que são números que fornecem informações sobre a possibilidade de ocorrência de incêndios, calculando temperatura do ar, umidade relativa, tensão de vapor e déficit de saturação, a região Centro-norte, Pantanal e Sudoeste estão na zona vermelha de perigo das queimadas.

As cidades dentro da zona vermelha são, Jardim, Corumbá, Sete Quedas, Bela Vista, Paranaíba, Água Clara, Sidrolândia, Nhumirim, MAracaju, Amambai e Campo Grande.

Deixe seu Comentário

Leia Também