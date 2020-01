Em poucas horas, volume da chuva na capital chega a 11 mm

A chuva que atingiu Campo Grande durante a tarde desta quinta-feira (30) também atingiu diversos outros pontos do estado de Mato Grosso do Sul. De acordo com o meteorologista, Natálio Abrãao, o volume da chuva chegou a 11 milímetros na Capital.

Na medição do volume da chuva em uma área de 1m², a cidade de Campo Grande chegou ao nível médio de 11 mm, mas chegando a 16,2 mm no bairro Amambai, próximo a região central da cidade.

A cidade de Angélica, a 270 km de Campo Grande, o nível de pluviosidade foi de 10,8mm, entretanto, o município contou com fortes ventos que chegaram à marca de 55 km/h.

Itaporã está sofrendo com enchentes em alguns pontos da cidade e chuva forte, com 22 mm e vento de 53 km/h.

Em Aquidauana, o volume da chuva foi quase maior que Campo Grande e Angélica juntos, em menos de uma hora chegou a marca de 21,2mm. Assim com a mudança brusca do tempo, a temperatura máxima caiu de 32ºC para 20ºC.

Rio brilhante está chovendo com marca de 6,3 mm e ventos de 53 km/h.

O município de Caarapó está com chuva fraca, apresentando o nível de 5 mm e ventos intensos, não tanto quanto em Angélica, mas chegando a velocidade de 45kmh..

A segunda maior cidade do Estado, Dourados está com fortes chuvas, chegando a 17 mm e ventos fortes, chegando a máxima de 56 km/h, uma das maiores em todo Mato Grosso do Sul.

Miranda apresentou o nível de pluviosidade de 10 mm em 30 minutos e ventos de 45 km/h.

Em Ivinhema, há também uma forte chuva, chegando a 8,6mm e ventos de 53 km/h, apresentando problemas no vale do Ivinhema com enxurradas de água na estrada.

Apesar da situação dos outros municípios, a pior situação está em Bonito e Jardim, com chuvas intensas, enchentes e inundações durante a tarde, com a incrível marca de 88,4 mm em duas horas e ventos de 60 km/h.

O meteorologista Natálio, referência em Mato Grosso do Sul, prevê ainda trovoadas, raios e relâmpagos para todas as regiões do Estado.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê uma sexta-feira (31) nublada, com pancadas de chuvas e trovoada isoladas para todo o Estado, com temperaturas variando entre 20ºC e 34ºC.

A previsão é a mesma para Capital, mas com temperaturas ainda menores, com a máxima chegando a 29ºC.

