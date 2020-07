Fique atento: Sábado é de sol, mas pode ter pancadas de chuva isolada

A previsão é de céu parcialmente nublado a claro nas regiões sudoeste e sul de Mato Grosso do Sul neste sábado (11), de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e Clima (Cemtec-MS).



Nas regiões pantaneiras, central, norte e bolsão estima-se condição de céu nublado.



Em Campo Grande, a temperatura mínima é de até 21°C, e a máxima não deve passar dos 30°C, com previsão de sol e pancadas de chuvas isoladas. A umidade relativa do ar poderá ficar baixa à tarde em estado de atenção e poderão variar entre 25 % a 80%.



Temperaturas em Mato Grosso do Sul poderão variar entre de 4°C a 33°C. Possibilidades de formação de nevoeiro ao amanhecer e de geada em pontos isolados das regiões sudoeste e sul do Estado.

Confira a previsão em algumas cidades:

Deixe seu Comentário

Leia Também