Frio permanece em algumas regiões e mínimas de 7ºC marcam o domingo

Com uma frente fria ainda agindo em Mato Grosso do Sul, a diferença de temperatura entre regiões do Estado vai marcar este domingo (14), com alguns municípios registrando máximas de 28ºC, enquanto em outros, ela não passará de 14ºC.

O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) apontou que nas regiões sul, sudeste e sudoeste, o clima será mais frio, com poucas aberturas de sol e alta nebulosidade, com temperaturas que não ultrapassam os 15ºC, enquanto nas regiões norte e bolsão, as temperaturas serão mais quentes, com máximas que chegam aos 28°C.

Camapuã é uma das cidades onde o clima deve ficar mais quente, com mínimas de 15ºC e máximas de 28ºC. Na mesma região, Coxim tem mínimas de 13ºC e máximas de 27ºC. Em Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, o frio será mais intenso, com mínimas de 7ºC e máximas de apenas 14ºC.

Na Capital, as mínimas são de 12ºC, enquanto as máximas chegam aos 23ºC, mantendo o clima ameno. Em Dourados, as mínimas ficam em 10ºC, com máximas de apenas 19ºC, enquanto em Três Lagoas, as mínimas previstas são de 16ºC, com máximas de 27ºC.

Além do frio, o vento também marca presença, com velocidades entre 30 a 50 km/h, podendo, pontualmente, ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h.

