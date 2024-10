JD1 Urgente: Fumaça 'toma conta' e ar na Capital fica insuportável

Moradores de Campo Grande foram pegos de surpresa no final da tarde desta quinta-feira (2) ao presenciarem uma nuvem de fumaça “tomando conta” do céu da Capital, que veio acompanhada do típico cheiro resultante de queimadas.

Nas redes sociais e grupos de troca de mensagens, campo-grandenses reclamam da qualidade do ar, com imagens de diversas regiões da cidade mostrando a mesma situação: pouca visibilidade e fumaça densa ao ponto de se parecer com neblina.

“Só queria ver o céu de novo”, disse um usuário em um grupo de troca de mensagens, reclamando. "Nossa, está cada dia pior. A gente abre a porta e se depara com essa cena de filme de terror", disse uma leitora do portal.

O JD1 conversou com quem passava pela Antônio Maria Coelho, que relataram o cenário preocupante. “Eu acho triste, difícil, vim pegando desde o início da Antônio Maria Coelho, até tirei uma foto, não dá para ver nada, até parece uma neblina, e fora a saúde nossa, que é muito afetada. Eu acho bem triste”, disse uma motorista.

“É complicado né, essa fumaça é prejudicial para a saúde e para todo, o negócio é complicado, é preocupante, tá ruim”, afirmou outro motorista que passava pela via.

A página Por Cima de CG gravou um vídeo com drone mostrando a situação da Capital. Confira:

