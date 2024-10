Mesmo com retorno das chuvas, clima ainda fica 'quente' em MS nesta quinta

Ainda não está no clima ideal, mas as chuvas de quarta-feira serviram para por fim a uma seca severa em Mato Grosso do Sul, principalmente Campo Grande, que vivia sob condições extremas de calor e fumaça. A situação melhora um pouco, embora os termômetros continuem altos para essa quinta-feira (10).

O avanço da frente fria, como já havia indicado o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), trará novas chuvas para a quinta e a promessa é que a partir dessas condições, as temperaturas caíam consideravelmente, aliviando de vez o calorão.

"Podem ocorrer tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo. Essa situação meteorológica ocorre devido ao intenso transporte de calor e umidade, aliado a atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica", diz o centro meteorológico.

Em relação às temperaturas são previstas mínimas entre 19-23°C e máximas entre 24-31°C para as regiões sul, leste e sudeste do estado. Nas regiões pantaneira e sudoeste esperam-se mínimas entre 22-27°C e máximas entre 27-36°C.

Já nas regiões do bolsão e norte são esperadas mínimas entre 22-25°C e máximas entre 34-36°C. Em Campo Grande, mínimas entre 23-25°C e máximas entre 28-33°C.

Os ventos atuam entre o quadrante norte e oeste com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

