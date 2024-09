'Mini-chuva' piorou fumaça e fuligem na Capital, diz meteorologista

Algumas regiões de Campo Grande viram uma ‘mini-chuva’ no final da manhã e início da tarde desta sexta-feira (20), mas o que era para ser um alívio para os campo-grandenses, acabou com a cidade encoberta em fumaça e poeira.

Ao JD1, o meteorologista Natálio Abrahão explicou que, em situações onde existe pouca chuva, como foi no caso de hoje na Capital, ela entra em contato com o solo quente e rapidamente evapora, processo que acaba levantando poeira e fuligem no ar.

“Quando a chuva é muito pouca e porque o solo está quente, e a chuva fraca evapora rapidamente, retornando a atmosfera, mas levando junto poeira e fuligem do chão, piorando mais ainda a visibilidade”, detalhou.

Chuva

Para a tristeza de muitos, o clima seco não deve melhorar, já que segundo o meteorologista, a possibilidade de chuva na Capital é muito baixa, quase nula, para este sábado (21). “Para amanhã é muito pequena a chance de chuva. É mais provável não ocorrer”, comentou.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), Campo Grande e municípios próximos devem registrar mínimas entre 24-26°C e máximas entre 33-35°C.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também