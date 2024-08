MS amanheceu gelado, mas tempo deve se manter firme nesta segunda

Campo Grande amanheceu com mínima de 7,4°C nesta segunda-feira (26), dia do seu aniversário, com a sensação térmica beirando -4,9. Porém, apesar do frio, as temperaturas podem chegar a 24°C durante a tarde, com o tempo se mantendo estável, com sol e variação de nebulosidade.

Apesar de ter chovido durante o final de semana, o tempo já volta a ficar seco a partir de hoje, podendo registrar baixos valores de umidade relativa do ar, entre 10% e 20%. A frente fria, que passa por Mato Grosso do Sul, deve influenciar os termômetros ainda essa semana, jogando a temperatura para 4°C ou 5°C em algumas cidades.

Na região do Bolsão, Paranaíba tem mínima de 13°C e máxima de 26°C, já Três Lagoas apresenta variação entre 10°C e 25°C. No norte do Estado, os termômetros em Coxim marcam 15°C inicialmente e atingem 28°C ao longo do dia.

No Pantanal, a mínima em Corumbá é de 15°C e a máxima de 26°C, enquanto Aquidauana registra 11°C pela manhã e 25°C nos horários mais quentes. No município de Porto Murtinho, na região Sudoeste, a temperatura varia entre 9°C e 23°C.

Anaurilândia, na região Leste, tem mínima de 7°C e máxima de 22°C. Em Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, a mínima é de 6°C e a máxima de 19°C. Neste dia, Iguatemi, no Cone-Sul, e Dourados, na região Grande Dourados, apresentam a temperatura mais baixa, com valores que iniciam aos 4°C e chegam a máximas respectivas de 21°C e 22°C.

