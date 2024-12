Novembro de 2024 foi o segundo mais quente na história

Medições do Programa de Observação da Terra da União Europeia, o Copernicus, mostraram que o mês de novembro deste ano foi o segundo mais quente desde a instalação da medição, ficando atrás apenas de 2023.

Segundo as medições, o mês de novembro deste ano foi 1,62°C mais quente do que a temperatura global do período pré-industrial, número próximo do 1,74°C acima da média registrado em 2023.

A previsão aponta como “praticamente certo” que 2024 será o ano mais quente já registrado na história da humanidade.

Dados da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (Noaa na sigla em inglês), reforçar essa previsão do Copernicus, ao apontarem que os dez primeiros meses de 2024 foram os mais quentes na média para o período.

A Noaa havia divulgado que outubro deste ano foi o segundo mês mais quente em 175 anos, com a temperatura ficando 1,32°C acima da média registrada no século 20, ficando atrás apenas do de 2023.

