O sábado será de tempo nublado em todo Mato Grosso do Sul

O sábado (1º) será de tempo nublado em todo Mato Grosso do Sul. Choverá forte neste final de semana em algumas regiões do estado.



De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo será nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde no sul e sudoeste do estado e claro a parcialmente nublado com possíveis chuvas no centro-oeste do estado. As demais áreas, claro a parcialmente nublado. A máxima em MS será de 33ºC e a mínima de 19ºC.



Em Campo Grande, o dia será claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuvas isoladas a tarde. A máxima na capital será de 30ºC e a mínima de 20ºC.



Ainda, conforme o Inmet, as temperaturas podem cair de domingo para segunda-feira.

