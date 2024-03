Onda de calor deve permanecer atÃ© chegada do outono

Uma terceira onda de calor já chegou ao Brasil, com um aumento de temperaturas que devem durar até a chegada do outono, que ocorre na próxima quarta-feira (20), com Mato Grosso do Sul aparecendo como um dos estados afetados por ela.

Segundo o meteorologista Natálio Abraão, o calor, que já é sentido em Campo Grande desde a terça-feira (13), deverá prosseguir pelos próximos sete dias, com sensação térmica podendo ultrapassar facilmente os 40ºC e previsões do pico de temperaturas sendo registrado no domingo (17).

O Instituto Nacional de Meteorologia, por meio do sistema Alert-AS, emitiu um aviso de onda de calor para partes dos estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e MS.

Em Mato Grosso do Sul, 70 dos 79 municípios nas regiões Leste, Sudoeste e Centro Norte do Estado, incluindo Campo Grande, serão afetados pela onda de calor. Segundo o órgão, as temperaturas podem ficar até 5ºC acima da média durante o período.

