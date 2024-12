Prepara o guarda-chuva! Sextou deve ser com chuva em Mato Grosso do Sul

Se o planejamento da sexta-feira (13) é curtir algo nas noitadas, é bom se resguardar e levar um guarda-chuva, porque a previsão indica pancadas de chuvas e até tempestades com raios em algumas regiões de Mato Grosso do Sul.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), esta situação meteorológica ocorre devido a formação de uma área de baixa pressão atmosférica, aliado ao deslocamento de cavados.

A aproximação e o avanço de um novo sistema frontal, aliado ao transporte de calor e umidade reforçam as instabilidades atmosféricas no Estado.

Nesta sexta-feira (13), as mínimas estão entre 21-23°C e máximas entre 26-30°C nas regiões sul, leste e sudeste do Estado. Já nas regiões pantaneira e sudoeste fica entre 24-27°C de mínimas e 28-34°C de máximas.

Para o bolsão e norte varia de 22°C de mínima e 30°C de máxima. Na Capital pode chegar a 30°C, com mínima de 22°C.

