Previsão de pancadas de chuva em todo o estado

De acordo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as pancadas de chuva ocorrem com trovoadas isoladas. Por conta do tempo quente e úmido, especialmente no leste e norte do estado, onde ocorrem pancadas de chuva com trovoadas.

Nesta quinta-feira (3), o tempo continuará quente e úmido, especialmente no Pantanal. Ocorrem pancadas de chuva com trovoadas, no centro, sul, sudeste, leste e nordeste; nas demais áreas do estado ocorrem pancadas isoladas de chuva à tarde. As temperaturas ficam entre 20°C e 36°C.

Em Campo Grande a quinta-feira deve ser parcialmente nublado a nublado com pancada de chuva isolada. Temperatura máxima de 31ºC e a umidade relativa do ar variando de 50% a 90%.

