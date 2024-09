Previsão de quedas de temperaturas e chuva devem aliviar clima em MS

São esperados para este sábado (14), um aumento de nebulosidade e possibilidade de chuva nas regiões extremo sul e sul do Estado, devido o avanço de uma frente fria, conforme previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).



Devem ocorrer ainda, quedas de temperatura nas regiões com possibilidade de chuva, com máximas na casa dos 24°C e 25°C. Nas demais regiões, as temperaturas ainda seguem elevadas, com uma leve redução quando comparadas aos dias anteriores.



Neste sábado, Campo Grande pode bater temperatura máxima de 35°C nos horários mais quentes.



Em Dourados, a mínima prevista é de 18°C e a máxima de 31°C. Na região sul, Ponta Porã e Iguatemi iniciam o dia com 18°C e atingem máximas de 24°C e 25°C, respectivamente.



No Bolsão, Paranaíba tem mínima de 23°C e máxima de 39°C; em Três Lagoas, na mesma região, os valores variam entre 24°C e 39°C. Na região sul, os termômetros em Coxim marcam 26°C inicialmente e chegam aos 37°C ao longo do dia.



Corumbá e Aquidauana, na região pantaneira, registram 23°C pela manhã e têm máximas respectivas de 32°C e 36°C. No sudoeste, as temperaturas em Porto Murtinho variam entre 20°C e 26°C.

