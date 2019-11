Sábado amanhece com céu aberto e pode haver chuva à tarde

Saiba Mais Clima Previsão aponta chuva para o fim de semana

A previsão do tempo para Campo Grande neste sábado (23),é de O tempo deve variar entre nuvens, períodos de sol e possibilidade de pancadas de chuvas isoladas principalmente à tarde, e a noite, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Na capital máxima pode chegar a 31°C e mínima deve ficar na casa dos 23°C, com tempo estável e rajadas de vento fraco. Umidade relativa do ar varia entre 55% a 90%, estando fora da zona de perigo.

Para as demais regiões do Mato Grosso do Sul, temperatura máxima deve chegar a 38°C e mínima fica em 20°C, com tempo parcialmente nublado com possibilidade de chuvas isoladas principalmente no Oeste e Sudoeste do Estado. Umidade do ar em todas as áreas ficará entre 355 a 95%, melhorando nos próximos dias.

