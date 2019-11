Previsão aponta chuva para o fim de semana

Segundo Instituto Nacional de Meteorologia e Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CEMTEC), final de semana promete chuvas isoladas no Estado e variação de temperatura.

No sábado (23), a previsão é de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuvas isoladas à tarde, principalmente nas regiões norte e oeste do Estado. Pela manhã, a umidade ficará com um índice elevado, porém a tarde haverá uma queda significativa com valor em torno de 35% considerado estado de observação, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS). As temperaturas podem variar entre 20 °C A 38 °C.

Já no domingo (24), é de possibilidade de chuva forte em Mato Grosso do Sul. A previsão é de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas principalmente à tarde. Há possibilidade de chuva forte nas regiões norte, leste e nordeste do Estado. A umidade ficará alta com variação entre 45% a 95%. As temperaturas podem variar entre 19 °C a 35 °C.





