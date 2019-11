Brasileiros poderão ver chuva de meteoros a olho nu, segundo previsão

Vitória Ribeiro, com informações Ig

Segundo previsão de Ekso Lyytinen e Peter Jennisksens publicada no jornal eMeteorNews, cerca de 400 meteoros por hora devem cruzar os céus por volta das 1h50 (horário de Brasília) de sexta-feira (22), e moradores de todas as regiões do Brasil terão chance de ver a chuva de meteoros a olho nu.

A previsão dos cientistas afirma que atividade da tempestade de Alfa Monocerotídeas, uma chuva "pouco usual", deve durar entre 15 e 40 minutos. Outras chuvas de meteoros do mesmo tipo foram registradas pela ciência nos anos de 1925, 1935, 1985 e 1995. Nos anos de 1925 e 1935, mais de mil meteoros foram registrados por hora nos céus.

Apesar das expectativas da ciência, é possível que a chuva frustre alguns dos entusiastas por astronomia. O meteorologista Bill Cooke, da Nasa, revisou o estudo dos cientistas e afirmou que há chances de que menos meteoros do que o previsto sejam registrados no céu.

Quem quer tentar ver a chuva de meteoros deve procurar um local com pouca poluição de luminosidade e tentar chegar na área mais de meia hora antes do fenômeno, para que a vista se adapte ao escuro.

