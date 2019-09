Sem previsão de chuva, calor predomina durante toda semana

Sol forte e tempo claro marcam a tarde desta segunda-feira (9) em Campo Grande, a onda de calor e baixa umidade são previsões para os próximos dias em todo o Estado. A umidade relativa do ar muito baixa à tarde chega a 10%, considerado estado de emergência segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS).

De acordo com a coordenadora do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec/MS), Franciane Rodrigues, a previsão do tempo para este início de semana é de céu claro com névoa seca, abrangendo todas as regiões.

As temperaturas seguirão elevadas em todo o Mato grosso do Sul podendo atingir 43°C da máxima e mínima de 17°C. Em Campo Grande a temparatura varia e a máxima pode chegar a 40°C enquanto a mínima fica na casa dos 23°C.

Segundo Franciane, o motivo dessas condições é denominado como Anticiclone a Médios Níveis, é uma massa de ar quente e seca que predomina todo Brasil Central incluindo MS. Esse sistema impede formação de nuvens de chuva, reduz a umidade e elevada as temperaturas.

Chuva

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o mapa de previsão estendida, MS não tem expectativa de chuva significativa até, pelo menos, 24 de setembro. Porém novas informações e atualizações estão sendo monitoradas

Aumento de nuvens com possibilidade para pancadas de chuvas isoladas poderá ocorrer apenas nas regiões sudoeste e extremo sul do Estado entre quarta (11) e quinta-feira (12), demais áreas a condição será de tempo firme.

