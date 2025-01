'Sabadou' será de sol com possibilidade de pancadas de chuva em MS

O 'sabadou' (11) será de sol e temperaturas elevadas, mas com a possibilidade de pancadas de chuva em diversas regiões de Mato Grosso do Sul.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o clima será variado, com algumas áreas registrando tempo firme e seco, enquanto outras podem ter chuvas localizadas.

Em Campo Grande, a mínima prevista é de 24°C e a máxima, de 35°C. Três Lagoas e Ponta Porã também terão a mesma máxima, mas ambas com mínima de 25°C.

Outras cidades, como Corumbá, Coxim e Camapuã, registrarão temperaturas entre 27°C e 33°C, 24°C e 33°C, e 23°C e 33°C, respectivamente.

A região de Porto Murtinho deve ser a mais quente do Estado, com máxima prevista de 40°C e mínima de 25°C. Aquidauana terá temperaturas entre 26°C e 38°C, enquanto Dourados ficará com variação de 22°C a 37°C.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também