Semana começa com calor, mas a espera da chegada do frio de 6°C em MS

Enquanto Mato Grosso do Sul convive com clima seco, quente e temperaturas altas nestes primeiros dias de agosto, os olhares da população se voltam justamente para essa semana, que podem ter duas novidades: o retorno da chuva e o frio de 6°C previsto pela meteorologia.

Isso porque conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), haverá uma possível mudança no tempo, mais provavelmente um aumento de nebulosidade e queda nas temperaturas, aproximadamente entre os dias 8 e 9 de agosto, podendo se estender até segunda-feira (12).

As chuvas deverão estar concentradas nas regiões sul e sudoeste, porém, podem ter forças para chegar ao centro do Estado, trazendo pequenas pancadas para Campo Grande. Contudo, essa questão da chuva ainda é uma incógnita, pois podem acontecer novas mudanças no clima.

A única certeza, por enquanto, é que a meteorologia mantém com firmeza a expectativa da chegada de uma frente fria capaz de mudar o clima, reduzindo as temperaturas e aliviando o clima quente e seco das últimas semanas.

Mas no início desta semana, o tempo permanece seco, quente e com a umidade relativa do ar bastante baixa, que podem variar entre 10% e 30%.

Em relação às temperaturas, são previstas mínimas de 18°C e máximas de 34°C para as regiões sul, leste e sudeste. Nas regiões pantaneira e sudoeste esperam-se mínimas de 23°C e máximas de 37°C. Para as regiões norte e bolsão esperam-se mínimas de 21°C e máximas de 36°C. Em Campo Grande, são esperadas mínimas de 21°C e máximas de 32°C.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também