Semana começa com previsão de muito calor e temperaturas de até 40°C em MS

Mato Grosso do Sul estará enfrentando uma possível onda de calor que fará com que as temperaturas subam consideravelmente, fazendo com que as máximas se aproximem da casa dos 40°C nos próximos dias, começando por essa segunda-feira (11).

Este cenário é consequência da atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que inibe a formação de nuvens.

A umidade do ar também poderá atingir índices baixos, entre 15% e 30%, nas horas mais quente dos dias, segundo a meteorologista Valesca Fernandes, do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS).

A recomendação é se hidratrar e evitar se expor ao sol. As mínimas médias no Estado devem ficar entre 23ºC e 26ºC para o início da semana.

Em Campo Grande, a expectativa é que as máximas fiquem na casa dos 34°C, mas com a sensação térmica se aproximando dos 38°C.

