24 torneiras de chopp: 'Liga da Cerveja MS' fará evento neste domingo na Capital

A 'Liga da Cerveja MS' ataca novamente e, como sempre, terá muita cerveja boa para os que gostam de "tomar uma". Neste domingo (5), a turma realizará um evento gratuito com música, gastronomia e muito chopp no Sunset Growler Station, localizado na Av. Afonso Pena, 5668. A entrada será gratuita e o público pagará apenas pelo chopp, bebidas e comidas.

Com a ideia de celebrar e ser vitrine para as cervejarias da Capital e do Estado, o evento contará com a participação de oito cervejarias, que trarão 24 torneiras com os mais diversos estilos de chopp artesanal.

Participam do evento as cervejarias Bonito Beer, Canalhas, CapivaS, Eden Beer, Koch Bier, Morena Bier, Onze & Onze e Cervejaria Louvada.Atrações musicais - Além das cervejas artesanais, haverá também várias atrações para públicos de todas as idades, com a participação da DJ Tammys, DJ Julio Prodigy e música ao vivo com a banda do musicista Bortoti.

Tem comida também!

Além da cerveja, o evento terá seis opções gastronômicas que harmonizam com as bebidas: Mr. Smoker, com porções de carnes defumadas; NAMI Asian Food, com tempero oriental; El Tucone, com cachorro-quente especial; Classe A, com hambúrguer artesanal na brasa; Sunset Growler, com deliciosas porções de boteco; e a famoso espaço Dellato, com especiais sorvetes gourmet. Também terá área kids no local.

Vale ressaltar que ao adquirir um copo da 'Liga da Cerveja MS', pelo valor de R$ 5,00, 100% do lucro será revertido para o projeto Fiel Amigo, que abriga e cuida de animais resgatados.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também