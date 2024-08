Setembro promete ser de temperaturas altas e seca no Brasil

O mês de setembro de 2024 traz consigo uma combinação de temperaturas elevadas e precipitação abaixo da média, acompanhadas de variações significativas entre as regiões do Brasil. A previsão indica um cenário climático preocupante, com impactos que podem se estender para diversos setores, incluindo saúde, agricultura e energia.

Temperaturas acima da média na região central

As temperaturas previstas para setembro estarão significativamente acima da média histórica, com elevações entre 3°C e 5°C em grande parte da região central do Brasil. Isso inclui os estados de Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, oeste de São Paulo, parte de Minas Gerais, Tocantins, Rondônia, sul do Amazonas, centro-sul do Pará, leste do Acre e oeste do Maranhão.

Centro-Oeste: O calor aumenta ainda mais, e a umidade relativa do ar permanece baixa. Em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, as temperaturas podem ultrapassar os 40°C em muitos dias, mas ainda há possibilidade de picos de frio intenso em partes desses estados. As temperaturas sobem também em Goiás e no Distrito Federal, com ondas de calor previstas.

Impactos e preocupações

A combinação de calor intenso e baixa umidade favorece um cenário de queimadas exacerbadas em diversas regiões do Brasil. A seca na faixa norte, especialmente nos rios como o Madeira e o Purus, ambos afluentes do Amazonas, já apresenta níveis críticos. Além disso, a redução dos reservatórios de água pode impactar diretamente o fornecimento e o custo da energia elétrica, agravando ainda mais as condições socioeconômicas e ambientais do país.

