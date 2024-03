Teto de creche desaba durante tempestade em Chapadão do Sul

A chuva chegou já causando estragos em algumas regiões da cidade de Chapadão do Sul, durante esta quinta-feira (21). O teto da Creche Esplanada chegou a ceder por conta do temporal.

O JD1 recebeu imagens do local, que ficou todo molhado devido a queda da estrutura. As equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados, para fazer as verificações na instituição de ensino.

O espaço é usado para alimentação das crianças e possíveis reuniões, conhecido como ‘saguão’. Por sorte, ninguém estava no local quando a estrutura cedeu com a chuva.

A reportagem apurou que os pais estão sendo chamados para buscarem seus filhos, uma vez que a área será interditada.

O motivo do desabamento será levantado pelas equipes técnicas da prefeitura da cidade. O secretário de Infraestrutura do município, Ricardo Alves, foi até a creche para auxiliar nos trabalhos.

Tempestade – Ao JD1, o meteorologista Natálio Abrahão informou que os ventos atingiram 50,2km/h na região, com mais de 440 raios. A chuva de 28,8mm, junto com o vento, causou danos estruturais em alguns bairros.

