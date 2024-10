Última semana de outubro começa com tempo instável em boa parte de MS

Mato Grosso do Sul começa mais uma semana com a instabilidade presente no tempo e com a chance do clima ficar ainda mais ameno com o passar das horas, devido à possibilidade de chuva para essa segunda-feira (28).

Conforme aponta o Climatempo, a tendência é que o clima apresentada situações semelhantes aos dias anteriores, com o sol aparecendo no decorrer da manhã, mas a instabilidade se formando no período da tarde e promovendo pancadas de chuvas.

À noite, a tendência é que o tempo fique mais seco e sem chuvas. A previsão se estende para praticamente todas as regiões do estado.

Em Campo Grande, por exemplo, as mínimas começaram na casa dos 23°C, enquanto a máxima não deve superar a casa dos 28°C. Há previsão de chuva para o fim da manhã e início da tard.

Já na região pantaneira, Aquidauana, Corumbá e Miranda emplacam 34°C de máxima nesta segunda, mas também com previsão de chuva. Na região norte, Camapuã e Coxim ficam com máximas entre 33°C e 36°C.

Paranaíba na região do bolsão terá chuvas ao longo do dia e por isso, a máxima não deve superar a barreira dos 29°C. Na região sul, Naviraí deve ter 32°C, Bela Vista com 34°C e Amambai com 32°C.

