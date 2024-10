Vem chuva? Com avanço de frente fria, MS pode ter chuvas ao longo desta quinta

Chove ou não chove em Mato Grosso do Sul? Essa é uma pergunta difícil de responder em meio a mais uma onda extrema de calor, mas pela previsão meteorológica, existem possibilidades em vigência e com um potencial auxílio do avanço de uma frente fria para essa quinta-feira (3).

Primeiramente, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta para possíveis tempestades em várias regiões do estado, incluindo 55 cidades - entre elas, está Campo Grande.

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), por sua vez, explica na previsão que o avanço de uma frente fria de fraca intensidade deverá favorecer o aumento de nebulosidade e aumentará a probabilidade para chuvas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Porém, enfatiza que as regiões afetadas serão metade do leste, sul, sudeste, central e nordeste do estado. No entanto, há chances de pancadas de chuvas para as demais regiões.

Em relação as temperaturas, estão previstas temperaturas mínimas entre 20-23°C e máximas entre 27-34°C para as regiões sul, sudeste e leste do estado. Nas regiões pantaneira e sudoeste esperam-se mínimas entre 24-27°C e máximas entre 32-36°C.

Já nas regiões norte e bolsão são esperadas mínimas entre 23-26°C e máximas entre 36-39°C. Em Campo Grande, mínimas entre 23-25°C e máximas entre 32-34°C.

