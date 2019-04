Véspera de feriado terá céu parcialmente nublado a claro

A véspera de feriado (18) será de céu parcialmente nublado a claro na capital sul-mato-grossense, segundo informações do Instituto de Meteorologia (Inmet).

Para quem gosta do tempo mais quente, a temperatura máxima pode chegar a 31ºC, já a mínima deve ficar em 21ºC. A umidade relativa do ar chega a 80%.

Na região leste de Mato Grosso do Sul, onde estão Três Lagoas, Nova Andradina, Paranaíba, Aparecida do Taboado e Ribas do Rio Pardo, o instituto prevê umidade relativa do ar máxima de 25%.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o índice mínimo recomendado é 60%. Quando o índice da umidade relativa do ar cai para menos de 30%, a OMS considera como situação de alerta.

Para o estado, a previsão é de tempo parcialmente nublado a nublado. O instituto ainda confirma pancada de chuva isolada à tarde no noroeste e centro-norte do estado. Nas demais regiões do estado tempo deve ficar parcialmente nublado a claro.

Dica

Por causa do sol quente e umidade relativa do ar baixa, os especialistas recomendam cuidados redobrados com a saúde, tomar bastante água e não se esquecer de usar o protetor. Crianças e idosos precisam de cuidado.

