Criançada de férias: confira opções de lazer para os pequenos em Campo Grande

A criançada está de férias por aí? Para começar o ano de 2024 com muita programação, o JD1 fez uma seleção de atividades de lazer e locais legais para levar os pequenos para se divertirem enquanto as aulas não retornam.

Em Campo Grande o que não falta é lugar interessante para visitar, como parques, praças com parquinhos e até mesmo passeio + conhecimento nos museus da Capital. Confira:

Bioparque - O Bioparque Pantanal, conhecido como Aquário do Pantanal, é o maior aquário de água doce do mundo. Com diversas espécies de peixes, o local também conta com um museu. Vale ressaltar que o Bioparque está em obras até o dia 8, retornando as atividades no dia 9 de janeito. Saiba mais na redes sociais!

Parque das Nações Indígenas - O Parque das Nações Indígenas é um clássino. Um ótimo lugar para curtir com a criançada. Principal cartão postal de Campo Grande, o espaço ao ar livre conta com muita vegetação. Lá, é possível fazer ótimos passeios de bicicleta, aproveitar o parquinho, passear ao redor do lago, tirar fotos das capivaras ou, até mesmo, fazer um delicioso piquenique. O que não faltam são opções!

Praça Esportiva Belmar Fidalgo - Também no clima de atividades físicas, a Praça Belmar Fidalgo também é uma ótima opção de lazer para as crianças. Em um só lugar, elas podem brincar no parquinho, correr na pista de corrida ou praticar esporte nas quadras, como vôlei e tênis.

Horto Florestal - O Horto Florestal também é uma boa pedida para a criançada que gosta de fazer atividades ao ar livre. Além disso, a Biblioteca Pública Municipal ‘Ana Luiza Prado Bastos’ fica localizada dentro do espaço e conta com um vasto acervo dedicado à literatura infantil. Não precisa pagar nada para entrar ou para ler os livros.

Museu das Culturas Dom Bosco - O museu é atualmente reconhecido por sua missão cultural e além das funções de preservar, conservar, pesquisar e expor apresenta-se também como campo fértil para as práticas educativas.

O museu possui um rico acervo que conta com as coleções de: Coleção de Taxidermizados; Coleção de Minerais; Coleção de Fósseis; Coleção de Insetos; Coleção de objetos da Pré-história (idade da pedra); Coleção de Memória do Museu; Coleção Povo Kalapalo (Xingu); Coleção Povos de Mato Grosso do Sul; Coleção Povo Iny Karajá; Coleção Povo Boe Bororo; Coleção Povo Xavante; Coleção dos Povos do Alto Rio Negro.

Está aberto de terça a sexta-feira, das 8h às 16h30, sábado das 14 às 17h30. Vale destacar que o local está de recesso até o dia 10, retornando as atividades no dia 11 de janeiro de 2024.

Museu de Arqueologia - No dia 9, abrem as inscrições para a programação especial do Museu de Arqueologia da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul). Entre os dias 15 e 26 de janeiro, o espaço terá atividades voltadas para crianças de 4 a 13 anos.

As vagas são limitadas e as inscrições seguem apenas até o dia 12 de janeiro. Entre as atividades estão brincadeiras lúdicas, explicações relacionadas à arqueologia e escolha da melhor caracterização de fantasia de arqueólogo.

Haverá também caça ao tesouro no Museu para incentivar e possibilitar a percepção das crianças sobre a importância da preservação, conscientização do patrimônio arqueológico e natural.

Durante os dias de atividades, o cronograma será realizado das 14h às 17h. Ao todo, serão 20 vagas diárias. Mais informações devem ser consultadas através do telefone (67) 3321-5751.

Museu José Antônio Pereira - O Museu José Antônio Pereira é um local histórico que abriga grande parte da história de Campo Grande, pois abrigou a família do fundador da cidade, o mineiro José Antônio Pereira. De segunda à sexta, das 9h às 17h. Aos sábados, das 13h às 17h. Fica localizado na Av. Guaicurus.

Parque aquático - Outra opção para diversão da criançada é o Eco Park, localizado na BR-262. O espaço conta com piscinas, toboáguas, pesqueiro e praça de alimentação. Entre os atrativos também estão passeio de pedalinho e espaços dedicados às crianças.

De quarta até sexta-feira, o valor é R$ 70 para adultos e R$ 50 para crianças de 6 a 11 anos. Aos finais de semana e feriados, o day use custa R$ 100 para adultos e R$ 50 para crianças. Crianças de 0 a 5 anos não pagam (mediante apresentação de documento). Saiba mais nas redes sociais!

Diversão nos shoppings - Nos shoppings da Capital, há várias opções de lazer, como cinema, os parques temáticos, e várias programações infantis. Acompanhe a programação de cada um: Shopping Campo Grande; Shopping Norte Sul Plaza; Shopping Bosque dos Ipês.

